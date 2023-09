Calcioefinanza.it offre una stima relativa ai costi della rosa 2023-2024 dell'Inter, elaborata prendendo in considerazione gli stipendi lordi (quando pagati dall’Inter) e la quota ammortamento o il costo prestito per ogni singolo calciatore. Il club nerazzurro ha raggiunto l'obiettivo di diminuzione generale del costo dell'organico, uno dei punti fissati dalla proprietà per ridurre i costi e cercare di percorrere la strada della sostenibilità. I giocatori più rilevanti tra quelli sotto contratto con l’Inter (considerando quindi anche i giocatori ceduti in prestito ma di proprietà del club nerazzurro) hanno un impatto di circa 26 milioni di euro inferiore sulle casse del club rispetto ai dati della passata stagione.

Dall’analisi elaborata dal portale, si evince che il peso della rosa nel sarà pari a circa 187,6 milioni di euro circa quest’anno, a meno di eventuali aggiustamenti nel mercato di gennaio che potrebbero influire sulle cifre fin qui considerate. Il dato totale è in calo, dunque, rispetto ai 214 milioni stimati per la scorsa stagione.

