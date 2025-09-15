Stagione nuova, beghe vecchie per la Roma: Gian Piero Gasperini perde Paulo Dybala. L'argentino, costretto ad uscire all'intervallo nel match di ieri col Torino per via di un problemino fisico, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato "una lesione di basso grado alla coscia sinistra" come fa sapere Sky Sport. L'ex attaccante della Juventus salterà dunque il derby della Capitale in programma per domenica prossima, ma non solo. Per quanto la situazione non sembri particolarmente grave né preoccupante, i tempi di recupero sono ancora da stimare con certezza.