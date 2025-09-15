Antonio Metlika, match winner della partita di ieri dell'U-Power Stadium tra Inter U23 e Lecco a favore della compagine bluceleste, parlando in conferenza stampa dopo la partita non ha nascosto la sua soddisfazione per aver timbrato un successo esterno che in casa manzoniana mancava da due anni: "Una gioia immensa, sono felicissimo per la squadra che si è meritata la vittoria tenendo la palla sin dal primo minuto».
Sulle parole di Stefano Vecchi che ha ritenuto il Lecco squadra che può ambire alla vetta, Metlika ha aggiunto: "Guardiamo partita per partita, non dobbiamo pensare troppo in là pensando solo al prossimo avversario".
Sezione: L'avversario / Data: Lun 15 settembre 2025 alle 15:02 / Fonte: LCN Sport
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
