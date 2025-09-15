Alessio Tacchinardi analizza dagli studi di Pressing la partita tra Inter e Juventus. "Penso che Tudor abbia imparato tanto da Lippi. Ha fatto una strategia molto difensiva con grande rispetto per l'Inter. La strategia ha pagato fino a un certo punto, poi meno, ma ha avuto grande coraggio con Adzic. L'anno scorso non l'avrebbe mai vinta, stavolta è stato premiato coi cambi. E' una Juve totalmente diversa. Come ha detto Chivu, la Juve ha l'umiltà di sbattere la palla in tribuna, l'Inter non ha più voglia di sporcarsi le mani".

"La prova di Vlahovic? La Juve aveva un blocco bassissimo e Acerbi uomo a uomo è uno dei migliori. Con un giocatore come Openda, Acerbi va in difficoltà, ma con Vlahovic ha fatto una grande partita".

infine il caso dei fratelli Thuram. Tacchinardi, anche se non lo ha mai incrociato, aveva un fratello che ha fatto due presenze nell'Inter. "Io e mio fratello non ci saremmo mai comportati così. La risata poteva evitarsela. In un momento così ha sbagliato. Però ha fatto una super partita, sul campo ha dato tutto".