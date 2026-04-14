La sostituzione dopo soli 45' di Como-Inter ha riportato al centro dei discorsi di mercato Alessandro Bastoni. Sulla Gazzetta dello Sport si legge delle difficoltà del calciatore durante l'arco della stagione, susseguente soprattutto a quanto accaduto in Inter-Juventus con Kalulu.
Nella gara del Sinigaglia, Chivu ha optato per inserire Carlos Augusto al posto di un Bastoni in difficoltà, mossa azzeccata perché i nerazzurri hanno poi ripreso il controllo della partita. Il centrale ha problemi fisici, viene da un edema osseo alla tibia sinistra rimediato nel derby di Milano e poi da un colpo alla caviglia contro la Roma, senza contare che ha giocato a mezzo servizio anche le due partite con la nazionale (compresa quella sfortunata in Bosnia).
La situazione che si è creata potrebbe spingerlo tra le braccia del Barcellona, il cui pressing non si è arrestato. L'Inter chiede 70-80 milioni, secondo la rosea si potrebbe trattare già dai 40-45 più bonus in su. In ogni caso non sene parlerà prima di fine maggio-inizio giugno.
Autore: Antonio Di Chiara
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