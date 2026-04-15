Sono stati designati gli arbitri della 34esima giornata del campionato di Serie A, che si sviluppera tra venerdì e lunedì. Proprio venerdì scenderà in campo l'Inter di Cristian Chivu, che ospiterà il Cagliari di Fabio Pisacane. La partita sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, che sarà assistito da Rossi e Cavallina, con Bonacina quarto uomo. In sala VAR saranno operativi Francesco Meraviglia e Marco Di Bello come assistente. La stessa coppia, ma con ruoli invertiti, gestirà anche il VAR di Napoli-Lazio. 

Questo il quadro completo delle designazioni:

SASSUOLO – COMO   Venerdì 17/04 h. 18.30

FOURNEAU
BARONE – MONACO
IV:      GALIPO’
VAR:     DI PAOLO
AVAR:       GIUA

INTER – CAGLIARI    Venerdì 17/04 h. 20.45

MARCHETTI
ROSSI L. – CAVALLINA
IV:      BONACINA
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:       DI BELLO

UDINESE – PARMA    Sabato 18/04 h. 15.00

DI MARCO
PERROTTI - BIFFI
IV:       RAPUANO
VAR:      GARIGLIO
AVAR:        DI PAOLO

NAPOLI – LAZIO     Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI
LO CICERO – CECCONI
IV:     FELICIANI
VAR:     DI BELLO
AVAR:     MERAVIGLIA

ROMA – ATALANTA    Sabato 18/04 h. 20.45

MARCENARO
BACCINI – ROSSI C.  
IV:      SACCHI J.L.
VAR:     GUIDA
AVAR:     SOZZA

CREMONESE – TORINO     h. 12.30

FABBRI
PERETTI – TRINCHIERI
IV:     ARENA
VAR:     LA PENNA
AVAR:      DOVERI

H. VERONA – MILAN     h. 15.00

CHIFFI
ZINGARELLI – LAUDATO
IV:       MASSIMI
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:     GARIGLIO


PISA – GENOA    h. 18.00

CREZZINI
PALERMO – MINIUTTI
IV:     COLOMBO
VAR:      CAMPLONE
AVAR:       MASSA

JUVENTUS – BOLOGNA     h. 20.45

MASSIMI
BINDONI – TEGONI
IV:       PERENZONI
VAR:      MARINI
AVAR:      GUIDA

LECCE – FIORENTINA    Lunedì 20/04 h. 20.45

MARESCA
COLAROSSI – DEI GIUDICI
IV:     PERRI
VAR:     DOVERI
AVAR:      CAMPLONE

Sezione: News / Data: Mer 15 aprile 2026 alle 12:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.