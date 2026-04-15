Sono stati designati gli arbitri della 34esima giornata del campionato di Serie A, che si sviluppera tra venerdì e lunedì. Proprio venerdì scenderà in campo l'Inter di Cristian Chivu, che ospiterà il Cagliari di Fabio Pisacane. La partita sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, che sarà assistito da Rossi e Cavallina, con Bonacina quarto uomo. In sala VAR saranno operativi Francesco Meraviglia e Marco Di Bello come assistente. La stessa coppia, ma con ruoli invertiti, gestirà anche il VAR di Napoli-Lazio.

Questo il quadro completo delle designazioni:

SASSUOLO – COMO Venerdì 17/04 h. 18.30

FOURNEAU

BARONE – MONACO

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIUA

INTER – CAGLIARI Venerdì 17/04 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI L. – CAVALLINA

IV: BONACINA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

UDINESE – PARMA Sabato 18/04 h. 15.00

DI MARCO

PERROTTI - BIFFI

IV: RAPUANO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI

LO CICERO – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – ATALANTA Sabato 18/04 h. 20.45

MARCENARO

BACCINI – ROSSI C.

IV: SACCHI J.L.

VAR: GUIDA

AVAR: SOZZA

CREMONESE – TORINO h. 12.30

FABBRI

PERETTI – TRINCHIERI

IV: ARENA

VAR: LA PENNA

AVAR: DOVERI

H. VERONA – MILAN h. 15.00

CHIFFI

ZINGARELLI – LAUDATO

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GARIGLIO



PISA – GENOA h. 18.00

CREZZINI

PALERMO – MINIUTTI

IV: COLOMBO

VAR: CAMPLONE

AVAR: MASSA

JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45

MASSIMI

BINDONI – TEGONI

IV: PERENZONI

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

LECCE – FIORENTINA Lunedì 20/04 h. 20.45

MARESCA

COLAROSSI – DEI GIUDICI

IV: PERRI

VAR: DOVERI

AVAR: CAMPLONE