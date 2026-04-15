Sono stati designati gli arbitri della 34esima giornata del campionato di Serie A, che si sviluppera tra venerdì e lunedì. Proprio venerdì scenderà in campo l'Inter di Cristian Chivu, che ospiterà il Cagliari di Fabio Pisacane. La partita sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, che sarà assistito da Rossi e Cavallina, con Bonacina quarto uomo. In sala VAR saranno operativi Francesco Meraviglia e Marco Di Bello come assistente. La stessa coppia, ma con ruoli invertiti, gestirà anche il VAR di Napoli-Lazio.
Questo il quadro completo delle designazioni:
SASSUOLO – COMO Venerdì 17/04 h. 18.30
FOURNEAU
BARONE – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
INTER – CAGLIARI Venerdì 17/04 h. 20.45
MARCHETTI
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: BONACINA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
UDINESE – PARMA Sabato 18/04 h. 15.00
DI MARCO
PERROTTI - BIFFI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00
ZUFFERLI
LO CICERO – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – ATALANTA Sabato 18/04 h. 20.45
MARCENARO
BACCINI – ROSSI C.
IV: SACCHI J.L.
VAR: GUIDA
AVAR: SOZZA
CREMONESE – TORINO h. 12.30
FABBRI
PERETTI – TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: LA PENNA
AVAR: DOVERI
H. VERONA – MILAN h. 15.00
CHIFFI
ZINGARELLI – LAUDATO
IV: MASSIMI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
PISA – GENOA h. 18.00
CREZZINI
PALERMO – MINIUTTI
IV: COLOMBO
VAR: CAMPLONE
AVAR: MASSA
JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45
MASSIMI
BINDONI – TEGONI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: GUIDA
LECCE – FIORENTINA Lunedì 20/04 h. 20.45
MARESCA
COLAROSSI – DEI GIUDICI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: CAMPLONE
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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