"Un sinistro fenomenale, una forza fuori dal comune". L'Inter comincia con queste parole il comunicato per festeggiare i 53 anni di Roberto Carlos, ex calciatore nerazzurro che il club meneghino battezza come "uno dei terzini più forti nella storia del calcio".

"Il brasiliano - ricorda con orgoglio il Biscione - è approdato per la prima volta in Europa con l'Inter: arrivato in nerazzurro nell'estate 1995, Roberto Carlos ha stupito fin da subito tutti i tifosi dell'Inter fin dalle sue prime partite. Il brasiliano ha segnato 4 gol nelle sue prime quattro presenze nerazzurre: in particolare Roberto Carlos segna su punizione il gol decisivo nella prima giornata di Serie A, giorno dell'esordio in nerazzurro di Javier Zanetti. Il brasiliano ha vissuto solo la stagione 1995/96 in nerazzurro, lasciando però ricordi indelebili. In totale Roberto Carlos ha giocato 34 partite e segnato 7 gol con la maglia dell'Inter. Da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi, tanti auguri a Roberto Carlos nel giorno del suo compleanno".