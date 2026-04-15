In mezzo c'è ancora un turno di campionato, ma la febbre per l'arrivo della capolista Inter sta salendo nel popolo granata. Come annunciato dal sito ufficiale del Torino, domenica 26 aprile alle 18, match valido per la 34esima giornata di Serie A, saranno presenti circa 20 mila spettatori, merito di una pre-vendita e di una vendita andate a gonfie vele, a conferma del forte interesse che c'è tra i tifosi del Toro per il confronto con i nerazzurri allo stadio Olimpico.

Ovviamente non mancherà la presenza di tifosi interisti, visto che sempre come reso noto dalla società attraverso i canali ufficiali il settore ospiti è già esaurito e al contempo i sostenitori dell'Inter sono invitati a seguire le indicazioni sul sito al momento della scelta dei posti e occupare i Distinti e Tribuna dal lato SUD dello stadio. Nella Curva Primavera è, per ovvie ragioni, vietato l'accesso ai residenti nella regione Lombardia, salvo i titolari di tessera Cuore Granata e, in generale, ai sostenitori dell’Inter. Non sarà pertanto consentito l’ingresso con sciarpe, cappellini o qualsiasi indumento riconducibile alla squadra ospite.