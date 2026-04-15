Dopo la vittoria contro il Como dello scorso fine settimana, l'Inter si avvicina al prossimo evento di campionato, la partita di venerdì sera al Meazza contro il Cagliari. Fischio d'inizio alle 20.45 e prime valutazioni, in queste ore, per Cristian Chivu e il suo staff, anche in virtù della vicinanza con il successivo impegno di Coppa Italia contro il Como (la semifinale di ritorno è in programma martedì 21 alle 21.00).

Come riporta anche il Corriere dello Sport, infatti, ieri il gruppo guidato dal tecnico rumeno ha potuto godere di un giorno di riposo. Lunedì era stata invece la giornata di "scarico" a seguito dell'acido lattico accumulato nella gara contro i lariani. Al centro sportivo si sono comunque presentati sia Lautaro Martinez che Bisseck, al momento gli unici infortunati alle prese con i rispettivi programmi di recupero.

Per quel che riguarda la situazione dei due giocatori indisponibili non ci sono notizie che facciano pensare a una convocazione in vista di venerdì sera. Un piccolo margine c'è per il difensore tedesco, ma è difficile: oggi verranno fatte le valutazioni del caso. Il giocatore è fermo già dalla gara contro la Roma, ha saltato l'impegno coi giallorossi e poi con il Como. Lautaro punta invece a tornare in campo per il 26 aprile, quando l'Inter affronterà il Torino. Sicuro indisponibile con il Cagliari anche lo squalificato Sucic, mentre è entrato in diffida Akanji.