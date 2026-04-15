Se l'eliminazione dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain è stata una pessima notizia per il Liverpool e i suoi tifosi (doppia sconfitta per 2-0 tra andata e ritorno), c'è chi ieri sera ad Anfield Road ha vissuto una serata decisamente peggiore ed era sul rettangolo di gioco. Hugo Ekitike, attaccante francese dei Reds, nel secondo tempo all'improvviso ha interrotto la corsa e si è accasciato al suolo a centrocampo, con evidenti smorfie di dolore e le mani a tenersi la caviglia. Subito soccorso dallo staff medico, è stato chiaro a tutti come l'infortunio riguardasse il tendine d'Achille e le previsioni più pessimistiche sono state confermate dalla stampa d'Oltralpe: rottura del tendine d'Achille e circa 9 mesi lontano dai campi di calcio, assenza standard per un pieno recupero dopo questo genere di infortunio. Ieri sera non solo la Champions League, ma anche il 2026 di Ekitike, dunque, è già finito.

Un problema anche per Didier Deschamps, che contava sulla punta del Liverpool al Mondiale in America e adesso dovrà rivalutare le proprie decisioni offensive. In questo contesto aumentano le chance di Marcus Thuram per una convocazione, visto che l'attaccante dell'Inter era ancora tra i giocatori in dubbio alla luce dell'abbondanza offensiva dei transalpini. Lo sfortunato forfait del connazionale libera così un posto nel reparto e le ultime prestazioni di Tikus potrebbero essere la chiave per sciogliere gli ultimi dubbi nella testa del CT. Ovviamente bisognerà ancora attendere la lista ufficiale, ma le possibilità di vedere Thuram al Mondiale da ieri sera sono in rialzo.