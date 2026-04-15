Marcus Thuram è tornato insostituibile per l'Inter? A questa domanda, nel corso del podcast 'Cose scomode', ha risposto Giampaolo Pazzini: "Thuram ha fatto tre mesi senza fare gol, con brutte prestazioni. Quando è mancato Lautaro Martinez, avrebbe dovuto fare come col Como dove ha giocato una gara al livello del Thuram che conosciamo. È un giocatore comunque molto importante, pur avendo fatto meno degli anni scorsi. È sacrificabile? Dipende dalle alternative e da quanti soldi puoi spendere. Se ne hai uno forte in casa, meglio tenerlo".

Pazzini si spende anche in difesa di Pio Esposito, opaco domenica sera: "Diciamo sempre di far giocare i giovani, poi quando sbagliano una partita diamo loro addosso subito. Non è così che si può fare: Pio è forte, ci sta che nella crescita possa giocare meno bene alcune partite. Se si pretende da Pio Esposito che trascini l'Inter sbagliamo perché i giovani non fanno questo. Dobbiamo cambiare la cultura, perché il giovane sbaglia come sbagliano i vecchi. Al primo errore non puoi dargli addosso; al primo anno ha fatto benissimo, puoi se può prendere per mano l'Inter dico nì...".