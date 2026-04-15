Il rinnovo di Cristian Chivu è una priorità da gennaio per l’Inter. La conferma sulle voci del prolungamento del contratto ormai alle porte per il tecnico nerazzurro arriva da Fabrizio Romano, che sottolinea come club e allenatore si siano ripromessi di parlare a fine campionato, a giochi Scudetto ormai fatto. Pertanto, tutti i dialoghi saranno intrapresi nelle prossime settimane.

Chivu, oltretutto, è già totalmente coinvolto nei piani mercato 2026/27 e il presidente Beppe Marotta vuole avanzare sul rinnovo. Resterà la richiesta di Chivu di aggiungere un giocatore offensivo con caratteristiche diverse; come Ademola Lookman un anno fa (oggi intoccabile all’Atletico, a maggior ragione dopo la rete di ieri che ha certificato il passaggio dei Colchoneros alle semifinali di Champions League), il profilo non è cambiato.