FC Internazionale Milano, insieme a Sony Music Italy, rende omaggio ai Pink Floyd con un’iniziativa che intreccia musica e calcio, celebrando il 50° anniversario di 'Wish You Were Here', uno degli album più iconici di sempre, e riportando allo stesso tempo alla luce un capitolo poco conosciuto della storia della band: quello del Pink Floyd Footballl Club, la squadra di calcio creata dai componenti della band londinese all'inizio degli anni '70, che giocava durante le pause dai tour e composta da David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e alcuni membri della crew. Il progetto prevede una serie di prodotti esclusivi, tra cui un’anthem jacket che verrà indossata dai giocatori nel prepartita di Inter-Cagliari, un bundle con t-shirt e vinile e la PFFC Collection, capsule ispirata alla squadra di calcio fondata dalla band negli anni ’70, tra cui spicca una retro jersey che reinterpreta in chiave interista la maglia indossata dai Pink Floyd. La collaborazione verrà amplificata da un’attivazione speciale allo stadio in occasione della partita di venerdì sera. I prodotti sono disponibili da oggi, mercoledì 15 aprile, sull’Online Store ufficiale store.inter.it e negli Inter Store Milano,

Castello e San Siro, con early access sull’Anthem Jacket per gli iscritti alla loyalty Interista dalle 11.00 alle 15.00. Il bundle (in preorder), i plettri e le bacchette da batteria sono acquistabili anche sullo store di Sony Music Italy

La foto iconica della PFFC di Kim Gottlieb-Walker ispira la collezione, che vede in primo piano un’esclusiva retro jersey, che reinterpreta l’estetica degli anni ’70 in chiave attuale, fondendo i codici identitari dei Pink Floyd a quelli dell’Inter. Al centro campeggia la sigla PFFC, proprio come nella maglia originale indossata nella storica fotografia, mentre sul retro trova spazio il logo del 50° anniversario di “Wish You Were Here”, in una versione realizzata ad hoc per il Club nerazzurro. Le maniche sono invece arricchite dallo stemma dell’Inter e dall’iconico simbolo dell’handshake, uno dei più riconoscibili dell’immaginario Pink Floyd e presente sulla copertina dell’album. Gli stessi elementi stilistici caratterizzano anche gli altri item della collezione: sciarpa, tote bag, plettri e bacchette da batteria. Completa la capsule uno speciale bundle composto da una t-shirt inedita e un Exclusive Blue Vinyl, prodotto in 1908 copie. L’intero progetto è stato presentato attraverso una campagna che ha preso forma tra digitale e fisico: dalla fase teaser, iniziata a gennaio con il video di presentazione della partita contro l’Arsenal e proseguita con diversi poster comparsi a Londra e Milano nelle scorse settimane, fino ai contenuti editoriali e al video di lancio ambientato nella capitale britannica. La campagna vivrà anche a San Siro in occasione di Inter-Cagliari, grazie ad una serie di attivazioni a tema che trasformeranno lo stadio in un’esperienza immersiva ispirata ai Pink Floyd.