La vittoria dell'Inter sul campo del Como assume grande importanza con sei giornate soltanto da disputare ed è arrivata senza l'apporto di Lautaro Martinez, il capitano, tornato in lista infortunati. Il Corriere dello Sport, oggi, esalta le qualità di altri quattro senatori che fanno parte del gruppo nerazzurro e che sono risultati determinanti con il loro apporto: Marcus Thuram, Denzel Dumfries, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu si sono presi la squadra sulle spalle. I primi due siglando due reti a testa, i restanti due tra assist e leadership in mezzo al campo.

In particolare da Thuram ci si attendevano risposte, dopo una prima parte di 2026 particolarmente negativa, fatta di pochi gol e prestazioni al di sotto degli standard a cui il francese aveva abituato nei suoi momenti migliori. Nelle due partite subito successive alla sosta, sulla carta molto complicate contro Roma e Como, l'attaccante è stato determinante. Ha firmato due assist e un gol coi giallorossi e ha aggiunto una doppietta al Sinigaglia.

Otto mesi dopo l'ultima marcatura personale è tornato a segnare anche Denzel Dumfries, che già aveva sfiorato ripetutamente la rete contro la Roma ed è stato inarrestabile contro i lariani, soprattutto nel secondo tempo. L'olandese sembra ormai decisamente aver smaltito l'infortunio che lo ha privato di gran parte della stagione.

Infine i due pretoriani di centrocampo, Barella e Calhanoglu. Il sardo ha sfornato assist su assist e anche il turco ha tirato fuori dal cilindro la specialità della casa pennellando il pallone che Dumfries ha deviato in rete per il momentaneo terzo gol dei nerazzurri.