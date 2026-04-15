Marcel Desailly ne ha per tutti, anche per Alessandro Bastoni e Rafael Leao. L'ex difensore francese,ne ha parlato durante il podcast The Italian Football, giudicando così il difensore dell'Inter finito nel mirino del Barcellona: "Penso che Bastoni sia costante, è all'Inter da circa sette stagioni e ha fatto bene a prescindere dall'allenatore. Non credo sia un leader di livello internazionale, ma è un giocatore che sa adattarsi al sistema. Ha aiutato l'Inter a vincere il campionato quest'anno ma credo che il limite sia lì, a livello internazionale. Gioca sul lato sinistro ma se vogliamo paragonarlo a Maldini, non è nemmeno la metà di Maldini. Trasferimento al Barcellona? Sì, è una buona esperienza per mettersi alla prova e forse lì può elevare il suo livello, capire e adattarsi al Barcellona, ​​che ha bisogno di una forte mentalità difensiva. I blaugrana sono straordinari in ogni reparto, ma deboli in difesa ed è per questo che non vincono la Champions League. Lui potrebbe essere quel giocatore che porta quella costanza e quella solidità in difesa per portare il Barcellona a un altro livello perché hanno bisogno di leader difensivi".

Poi il discrosi di sposta sul numero 10 del Milan: "Non puoi criticarlo, perché il giorno in cui lo criticherai, farà magie in campo. E tu rimarrai bloccato, senza sapere più cosa dire. In 5 secondi spazzerà via tutta la negatività che gli hai riversato addosso. Sappiamo ormai che non ha la costanza e non è un leader per un'intera stagione come lo erano Messi e Neymar. È un giocatore importante per la squadra, ma non potrà mai essere il protagonista assoluto per tutta la stagione. Può esserlo ogni tanto, è altalenante. Sembra che abbia raggiunto il massimo del suo potenziale. Credo che lui si creda già tutto. Non è mentalmente pronto a studiare come migliorare fisicamente, perché potenzialmente non è in grado di dare di più a livello fisico. Forse potrebbe studiare come modificare la sua alimentazione, l'allenamento o qualsiasi altra cosa per raggiungere quella costanza. È un po' un problema in un sistema di gioco perché non ripiega in difesa. Spinge in avanti, ma quando l'azione è finita, si ferma. Questo significa che non ha la forza nelle gambe per tornare in posizione".