Riflettiamo insieme sulla scelta e sul percorso di Simone Inzaghi alla guida dell’Al-Hilal, dopo una prima stagione tutt’altro che semplice. La squadra saudita è infatti uscita agli ottavi di finale della AFC Champions League, eliminata dall’Al Sadd allenato da un altro ex Inter, Roberto Mancini.
Un risultato che ha acceso le critiche nei confronti dell’ex tecnico dell’Inter, con tifosi e media locali che si aspettavano un cammino ben più ambizioso in campo internazionale e casalingo. L'Al Hilal infatti è anche secondo in campionato alle spalle dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo dopo aver sprecato un vantaggio importante.
Il confronto con il passato recente rende la situazione ancora più delicata. Mentre Inzaghi fatica a convincere in Arabia Saudita, la sua ex squadra vive un momento diametralmente opposto. L’Inter, ora guidata da Cristian Chivu, è infatti a un passo dalla conquista della Serie A e mantiene vive anche le ambizioni in Coppa Italia.
Un contrasto che inevitabilmente alimenta il dibattito: da una parte un progetto, quello dell’Inter, che sembra aver trovato continuità e solidità anche dopo il cambio in panchina, dall’altra un’esperienza, quella di Inzaghi all’Al Hilal, fin qui positiva solo dal punto di vista economico per l'italiano. La stagione è tutt’altro che conclusa, ma il giudizio sull’operato di Inzaghi in Arabia è già sotto la lente d’ingrandimento.
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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