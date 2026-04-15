Su Tuttosport, nella pagina dedicata all'Inter, si parla in particolare del futuro di Hakan Calhanoglu, il cui procuratore Gordon Stipic ha parlato ieri riguardo al futuro del suo assistito. Stipic ha allontanato le ipotesi di un accordo imminente con il Galatasaray e da qui riparte l'analisi del quotidiano, che tira in ballo anche Solet, centrale dell'Udinese, tra i fattori nella trattativa con l'Inter.

L'agente ha sottolineato in particolar modo come Calhanoglu abbia un contratto fino al 2027, negando che ci sia ad oggi una trattativa in corso. Le dichiarazioni, si legge, hanno l'obiettivo di stanare l'Inter riguardo alla questione rinnovo. Il giocatore è infatti in scadenza di contratto a giugno 2027. Ha avuto diversi problemi fisici quest'anno e ciò nonostante è stato determinante. In 21 partite di campionato, di cui 19 da titolare, ha segnato 9 reti.

L'Inter deve già puntellare altri reparti, per cui vendere Calhanoglu e cercare un sostituto all'altezza potrebbe risultare controproducente. La dirigenza nerazzurra dovrebbe però presentare una proposta al ribasso rispetto ai 6,5 milioni a stagione che guadagna il calciatore.

Cifre che invece il Galatasaray potrebbe essere disposto a proporre, magari con un contratto biennale. I giallorossi sanno infatti che riportare in Turchia il capitano della nazionale avrebbe un'eco mediatica clamorosa. Il rinnovo messo sul piatto dai nerazzurri potrebbe arrivare fino al 2028 o addirittura fino al 2029 al raggiungimento di determinati traguardi. Nel frattempo Stipic punta a portare all'Inter un alto assistito, Oumar Solet e anche per questo non ha intenzione di rompere con l'Inter.