Negli ultimi anni il Manchester United ha spesso faticato a centrare gli obiettivi anche a causa di scelte discutibili sul mercato. Investimenti importanti su giocatori come Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, Antony e l'ex Inter André Onana non hanno infatti reso quanto ci si aspettasse a Old Trafford.

A spiegare le difficoltà è stato Harry Maguire, tra i senatori della squadra, che ha vissuto in prima persona questo periodo complicato: “Molti giocatori arrivano qui e, francamente, il club è semplicemente troppo grande per loro. La pressione è enorme: occhi addosso, analisi continua, e per ogni gol subito c’è sempre un colpevole”.

Secondo il difensore inglese, il peso della maglia dei Red Devils rappresenta spesso un ostacolo insormontabile per chi non è abituato a determinati livelli di aspettative, amplificate anche dal costante giudizio mediatico e dagli ex giocatori. Oggi però lo scenario sembra essere cambiato. Sotto la guida di Michael Carrick, lo United sta vivendo una fase di rilancio ed è attualmente al terzo posto in Premier League, in piena zona Champions League.

Nonostante i segnali positivi, Maguire è chiaro sul futuro: servirà un mercato ambizioso. “Dobbiamo essere in grado di competere per i grandi trofei. Questa estate sarà davvero importante: abbiamo bisogno di più qualità e di giocatori pronti a entrare nell’undici titolare”.