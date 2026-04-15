"Il Cagliari deve andare a San Siro senza paura e col chiaro intento di giocarsi la partita. Sarebbe totalmente inutile, se non controproducente, chiudersi tutti in difesa contro un avversario come la corazzata allenata da Cristian Chivu. Al contrario, dovremo mettere l’Inter nelle condizioni di doversi preoccupare dei nostri attacchi e delle nostre iniziative. Dovrà essere spavaldo e andare a Milano a giocarsela senza paura. E guai a replicare il primo tempo contro la Cremonese: vorrebbe dire andare incontro ad una Caporetto”. Così il doppio ex Gianluca Festa presenta la sfida di San Siro di venerdì sera ai microfoni del sito TuttoCagliari.net.

I consigli di Festa proseguono: "Se l’Inter esprimerà il cento per cento del suo potenziale sarà durissima per il Cagliari. Ma in certi casi, a seconda di come si mette la partita, anche le cosiddette ‘piccole’ possono creare dei grattacapi alle big. Quel che è certo è che la preziosissima vittoria ottenuta contro la Cremonese mette i rossoblu in una posizione psicologicamente ideale: Elia Caprile e compagni sanno che se anche dovessero perdere, facendo tuttavia una bella figura, i tifosi li applaudirebbero comunque. Detto questo, a San Siro sarà fondamentale scendere in campo con la chiara idea di vincere: l’Inter in fase difensiva lascia parecchi spazi e commette molti errori nell’arco dei novanta minuti. Chiaramente per sfruttare questi errori servirà la qualità degli attaccanti".