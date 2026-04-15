Da tempo ormai si sta parlando degli obiettivi di mercato dell'Inter in vista della prossima estate e uno dei nomi più ricorrenti è quello di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo classe 2003 proveniente dall'esperienza alla Juventus, che lo ha però ceduto ai neroverdi. Ora il futuro del bosniaco potrebbe essere nerazzurro, anche perché in casa Inter si stanno cercando sostituti all'altezza in difesa, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Muharemovic non sarà l'unico volto nuovo della retroguardia interista ma intanto per lui le manovre sono già state avviate. A convincere i nerazzurri sono state le prestazioni inanellate nella stagione in corso, nella quale il centrale ha finora raccolto 27 presenze con 2 reti e 2 assist. A conferma delle qualità che già aveva mostrato nel campionato disputato in Serie B sempre con il Sassuolo.

Uno dei nodi da sciogliere è quello legato al 50% sulla rivendita che la Juventus si è garantita. I bianconeri hanno immaginato un ritorno a casa, proprio sfruttando questo fattore, ma proprio Muharemovic non sembra "eccitato" da questa eventualità. Si aspettava maggiore considerazione e ora preferirebbe un'altra big. L'Inter, appunto.

Il costo dell'operazione, almeno per quel che riguarda il cartellino, è di circa 25 milioni di euro. Si starebbe ragionando anche su un'eventuale contropartita tecnica, un giovane che possa abbassare la parte cash dell'operazione, il che darebbe anche un vantaggio ai neroverdi.