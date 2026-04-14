E' finita anzitempo l'avventura nella Champions League asiatica dell'Al-Hilal, battuto a sorpresa dopo i calci di rigore dall'Al Sadd di Roberto Mancini, fresco campione del Qatar. Un'eliminazione che brucia, come ha fatto capire Simone Inzaghi in conferenza: "Ci dispiace tantissimo per i nostri tifosi che stasera (ieri sera, ndr) erano tantissimi - le parole dell'ex tecnico dell'Inter -. Sappiamo il dolore che stanno provando, chiediamo scusa, io per primo che sono l'allenatore. Ma non ho nulla da dire sull'impegno messo dalla squadra, eravamo in grande emergenza. Avremmo dovuto far gol nei supplementari, dove abbiamo creato tantissimo. Non possiamo farci raggiungere tre volte, dovevamo essere più attenti. L'arbitraggio? L'avete visto tutti, non mi va di commentare".