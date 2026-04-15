Sono due le direzioni stagionali di Matteo Marchetti, arbitro designato per la gara di campionato di venerdì tra Inter e Cagliari, coi nerazzurri: una in campionato, risalente allo scorso 31 agosto quando la squadra di Cristian Chivu capitolò a San Siro con l'Udinese, e una in Coppa Italia, quella di Monza quando i nerazzurri si imposero per 2-1 sul Torino nei quarti di finale.

Marchetti, classe 1989, ha in carriera dieci precedenti con l'Inter: il bilancio sin qui è di otto vittorie e due sconfitte.