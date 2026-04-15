Hector Fort. Ecco il nome nuovo che viaggia in orbita Inter: terzino destro classe 2006, prodotto della sempre florida cantera del Barcellona oggi in forza all'Elche, potrebbe essere una potenziale contropartita qualora il club nerazzurro decidesse di sedersi al tavolo con il Barça per trattare la cessione di Alessandro Bastoni. Fort, nome già da tempo nei radar nerazzurri, per il momento però pensa solo al campo; o meglio, al ritorno in campo dopo che nello scorso dicembre ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra nel corso del match contro il Rayo Vallecano ed è stato anche costretto a subire un intervento chirurgico.

Nei giorni scorsi, il tecnico degli Ilicitanos Eder Sarabia ha confermato che il giocatore ha completato il suo percorso di riabilitazione, e ora ambisce ad entrare nell'elenco dei convocati per la gara che l'Elche giocherà il prossimo 22 aprile contro l'Atletico Madrid. E dare così il suo contributo alla corsa salvezza della squadra, al momento 18esima in classifica con un punto di distacco dall'Alaves.