Campione d'Italia nel 1989, centrocampista di corsa e qualità, sangue freddo dal primo all'ultimo minuto. E autenticamente sardo. In vista di Inter-Cagliari, Gianfranco Matteoli è sempre un gradito punto di riferimento per analizzare una sfida tra due squadre i cui colori ha saputo difendere nel corso della sua carriera. Intervistato da Tutto Cagliari, l'attuale dirigente e osservatore, inquadra così la partita che venerdì sera aprirà la 33esima giornata di Serie A e potrebbe dare un altro schiaffo alla corsa Scudetto: “Indubbiamente per il Cagliari sarà particolarmente complicato portare via punti dalla trasferta di Milano. Fortunatamente nell'ultimo impegno i rossoblù hanno superato 1-0 la Cremonese in quello che era uno snodo vitale per il loro cammino verso la salvezza, ma ritengo che la sfida di San Siro sarà proibitiva per gli isolani".

Proibitiva sicuramente, ma nel calcio nulla è già scritto in partenza, come sottolinea Matteoli: "Detto questo, nel calcio non si sa mai perché le partite vanno sempre giocate, a prescindere dal pronostico della vigilia. Il problema del Cagliari è che quella nerazzurra è una corazzata. Chiunque scenda in campo tra i ragazzi di Cristian Chivu dà sempre il suo grande contributo alla causa. Per questa ragione è difficile pensare a come preparare il match, anche perché questo sport è fatto fondamentalmente di episodi. Magari fai tutto bene ma poi, dal nulla, arriva l’imprevisto che ti scombina i piani…”.