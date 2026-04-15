L'Inter vuole blindare Cristian Chivu dopo la conquista aritmetica del 21esimo scudetto. Al tecnico nerazzurro sarà affidata anche la rivoluzione tattica attesa in estate sul mercato tra acquisti e cessioni. Dalle cifre in ballo ai termini del prolungamento, nel video di oggi tutto quello che c'è da sapere sul rinnovo.

Spazio anche al mercato con le ultimissime di giornata dopo aver parlato questa mattina del futuro di Calhanoglu e dell'intreccio con Solet. Il Barcellona insiste per Alessandro Bastoni, l'Inter valuta possibili contropartite tecniche da poter inserire nell'affare come pedine di scambio. Spunta un profilo interessante che potrebbe rappresentare anche un indizio in vista del possibile cambio modulo.

Non solo Bastoni, anche il futuro del suo vice in squadra è da definire. Carlos Augusto infatti ha messo in stand-by per ora il rinnovo con l'Inter, in attesa di capire quale sarà il suo impiego nel progetto nerazzurro e se ci saranno top club europei pronti a dargli una maglia da titolare.