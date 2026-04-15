Dopo la vittoria sul campo del Como, l'Inter torna in campo venerdì a San Siro per la 33ª giornata di Serie A, in programma venerdì 17 aprile alle 20:45 a San Siro contro il Cagliari.

Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L'appuntamento è per giovedì 16 aprile alle ore 14:30: potrete trovare la diretta testuale delle parole del tecnico nerazzurro su FcInterNews.it

Sezione: News / Data: Mer 15 aprile 2026 alle 11:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.