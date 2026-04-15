Le parole dell'agente Gordon Stipic hanno riportato il sereno e chiarito la situazione riguardante Hakan Calhanoglu, smentendo categoricamente le voci di un passaggio già chiuso del regista turco al Galatasaray.

"Hakan ha un contratto con l'Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che all'Inter - ha detto ieri Stipic a Fabrizio Romano -. Le speculazioni su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse più volte in passato e ora vengono riproposte. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c'è stata alcuna richiesta o sondaggio concreto. Hakan rimane completamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase: l'Inter, la lotta per lo scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra".

Tra l'altro, come fatto notare già da qualcuno, Stipic gestisce anche gli interessi di Oumar Solet, difensore dell'Udinese che tanto piace ai nerazzurri e, da tempo, in particolare a Piero Ausilio...