Inter, Milan, Juventus e Palermo saranno protagonisti questa estate di una serie di sfide, raccolte sotto l'ombrello 'Calcio Italiano', che avranno come paloscenico l'Optus Stadium di Perth, in Australia. Questo il calendario (biglietti in vendita da oggi): il 5 agosto andrà in scena il derby della Madonnina in salsa Down Under tra Milan e Inter, seguito l’8 agosto dal derby d’Italia tra Juventus e Inter e dal match di chiusura dell’11 agosto tra la Juventus e il Palermo, al momento impegnato nella lotta promozione dalla Serie B. Sarà un evento importante non solo per l'aspetto sportivo, ma anche per quello sociale ed economico della città di Perth, come evidenzia anche la vicepremier dell'immenso Stato dell'Australia Occidentale Rita Saffioti, che intervistata da Rete Italia su Il Globo TV sottolinea come la crescita del calcio nel Paese e il legame con la comunità italiana rappresentino una combinazione naturale: “Sappiamo che il calcio sta crescendo in maniera molto significativa e che esiste una forte comunità italiana non solo nel Western Australia, ma in tutta l’Australia. Questa combinazione tra il ‘World Game’ e la nostra eredità italiana rende naturale sostenere eventi di questo tipo. Abbiamo provato in tutti i modi a portare qui un match di Serie A, ma non c’era abbastanza supporto a livello globale. Era un’opportunità unica, senza precedenti, ma troppo difficile da realizzare. Adesso però ospitiamo questi eventi, che rappresentano un grande e importate risultato”.
Le partite saranno utili anche come volano per il turismo, aggiunge Saffioti: "Abbiamo effettuato un’analisi sul ritorno dell’investimento e sappiamo che sarà positivo per lo Stato. Come fanno altri Stati con eventi unici e prestigiosi, anche noi vogliamo attrarre visitatori”. E per farlo, sono stati scelti quattro club di rilevanza internazionale: "La Juventus ha una delle tifoserie più grandi al mondo. I tifosi del Milan hanno già dimostrato di essere pronti a viaggiare, e lo faranno di nuovo. E per quanto riguarda l’Inter, sarà la prima volta in Australia: un’opportunità enorme per i suoi sostenitori. Il Palermo era molto interessato a partecipare. Sappiamo che c’è una forte comunità siciliana sia nel Western Australia sia in Victoria che negli altri Stati, e siamo sicuri che tutti saranno molto interessati a venire a vedere giocare la loro squadra. E quindi, invito tutti, da Victoria, New South Wales, South Australia e Queensland, a venire qui. Sarà inverno, ma non avremo il clima di Melbourne”. Per una delle quattro partecipanti batte il cuore di Saffioti: "Sono tifosa dell'Inter, anche se ho un grande rispetto per il Milan. I risultati? Dipenderà ovviamente dalle squadre, ma siamo fiduciosi che saranno tutte formazioni competitive. Saranno grandi partite”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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