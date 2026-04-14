Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandea, ha fermato per due turni Domenico Berardi con la seguente motivazione dopo i fatti accaduti al termine del primo tempo di Genoa-Sassuolo: "per aver, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto".

Salteranno la prossima giornata per squalifica anche Mikael Ellertsson (Genoa), Josh Doig (Sassuolo), Marten Fredrup (Genoa), Ardian Ismajli (Torino), Ruslan Malinovskyi (Genoa) e Petar Sucic (Inter).

Entrano nella lista dei diffidati, invece, Rafael Leao (Milan), Charles De Keteleare (Atalanta), Thomas Kristensen (Udinese), Pedro (Lazio), Idrissa Tourè (Pisa), Nicolas Valentini (Hellas Verona), Manuel Akanji (Inter).

Da segnalare in chiave nerazzurra, infine, le sanzioni per Hakan Calhanoglu (settima), Carlos Augusto (sesta), Francesco Acerbi (terza), Piotr Zielinski (seconda) e Ange-Yoan Bonny (prima). 

Sezione: Focus / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.