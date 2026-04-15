Stagione complicata per Simone Inzaghi alla guida dell'Al Hilal. Il tecnico, reduce dall'esperienza lunga quattro anni a Milano, ha firmato un contratto biennale molto remunerativo con i sauditi, ma dopo aver perso parecchi punti in campionato (è secondo a -5 dall'Al Nassr dopo essere stato avanti anche di sette lunghezze) ha perso anche nella Champions League asiatica ai rigori contro l'Al-Sadd di Roberto Mancini e già si parla di possibile esonero.

Come riporta Tuttosport, però, il tecnico è anche stato accostato alla nazionale italiana: Conte e Allegri sono dati in pole, ma ci sono anche i nomi dello stesso Inzaghi e di Mancini. Se dovesse accettare l'incarico in azzurro a settembre, rimarrebbe comunque 183 giorni su suolo saudita e questo gli permetterebbe di mantenere la residenza senza pagare le imposte sul ricco ingaggio che percepisce.

Una situazione differente da quella di Mancini che andrebbe invece subito ad allenare gli azzurri dopo aver lasciato in modo forse avventato la panchina sulla quale ha conquistato gli Europei, pur mancando anch'egli la qualificazione ai Mondiali. Mancini ha appena vinto il campionato il Qatar, suo quindicesimo trionfo in carriera.