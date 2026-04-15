Andata in archivio la sfida contro l'Inter, il Como si prepara ora alla trasferta di Reggio Emilia di venerdì per affrontare il Sassuolo, intermezzo prima del nuovo incrocio coi nerazzurri nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico lariano Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa, torna a parlare del bello e del meno bello fatto vedere domenica al Sinigaglia: "La nostra difesa non è andata in confusione. Abbiamo recuperato una serie di palloni. Abbiamo fatto una difesa incredibile, pressing alto al top. Poi su palla inattiva è vero, non abbiamo fatto bene, ma questo c'entra anche nella tensione del momento".

Sotto la lente d'ingrandimento c'è l'indecisione che ha portato al gol del 2-2 di Marcus Thuram: "Oliver Kempf arriva anche in tranquillità su quella palla. Jean Butez mi ha detto che gli ha parlato. Magari Antonio Rudiger in quell'occasione la sparava lontana e arrivava dopodomani la palla. Sui cross loro sono fortissimi, ti fanno gol così. La squadra per me ha difeso bene. In alcune cose abbiamo fatto male, sì. Io sono sicuro che questo è la strada giusta, la squadra mi dà sempre risposte per stare sereno. Mi dà segnali positivi".