La nuova puntata di 'Open Var' si apre con l'analisi del "contatto" tra Ange Bonny e Nico Paz nei minuti finali di Como-Inter sul risultato di 2-4, episodio che ha rischiato seriamente di compromettere la vittoria della squadra di Cristian Chivu. e che ha permesso a Lucas Da Cunha di accorciare le distanze su calcio di rigore.

Quello che è accaduto è molto grave perché la Sala Var analizza solo il punto di contatto tra i due giocatori e non il contatto stesso. Errore certificato anche da Dino Tommasi negli studi DAZN.

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Sezione: Copertina / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 16:20
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.