La nuova puntata di 'Open Var' si apre con l'analisi del "contatto" tra Ange Bonny e Nico Paz nei minuti finali di Como-Inter sul risultato di 2-4, episodio che ha rischiato seriamente di compromettere la vittoria della squadra di Cristian Chivu. e che ha permesso a Lucas Da Cunha di accorciare le distanze su calcio di rigore.

Quello che è accaduto è molto grave perché la Sala Var analizza solo il punto di contatto tra i due giocatori e non il contatto stesso. Errore certificato anche da Dino Tommasi negli studi DAZN.