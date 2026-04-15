Una delle potenziali spine di mercato per la dirigenza dell'Inter in vista della prossima stagione riguarda Carlos Augusto, alle prese con il discorso sul rinnovo del contratto (attuale scadenza 2028, 2,5 milioni netti a stagione) che ad oggi sarebbe arrivato a un binario morto. Come spiega Calciomercato.com, al di là delle perplessità relative al suo impiego, che non lo vede certo in prima linea anche sotto la gestione di Cristian Chivu, ci sarebbe anche una certa distanza tra la proposta nerazzurra e la richiesta dell'entourage.

In Viale della Liberazione si sono spinti fino a 3,2 milioni di euro netti a stagione, mentre la richiesta del brasiliano sarebbe di 4 milioni, in virtù del fatto che godrebbe ancora del Decreto Crescita e che questo dettaglio rappresenta un vantaggio per le finanze dell'Inter. Una distanza significativa ma non certo incolmabile che il club potrebbe correggere aggiungendo bonus anche facili da raggiungere.

Attualmente però Carlos Augusto ha messo ogni discorso in standby per riflettere bene sulla prossima mossa, mentre la società nerazzurra si aspettava una risposta entro la prima settimana di aprile, deadline ampiamente superata. Il diretto interessato non ne farebbe solo una questione economica, quanto piuttosto di fiducia nei suoi confronti che a suo dire non sarebbe stata soddisfacente e gli sarebbe costata la convocazione al Mondiale con la Nazionale verdeoro.