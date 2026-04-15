Le parole di ieri pronunciate dall'agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, hanno allontanato per ora l'ipotesi di un addio all'Inter con destinazione Turchia. I media turchi spingono da mesi, come già hanno fatto l'estate scorsa, alcuni addirittura riportando che manchi soltanto la firma per vedere Calhaoglu al Galatasaray.

In questo senso, Stipic è stato chiarissimo, come ricorda oggi il Corriere dello Sport. "Hakan è sotto contratto con l’Inter fino al 2027 ed è molto felice. Speculazioni su un suo possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di nuovo. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray, né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c'è stata una concreta richiesta o sondaggio. Calhanoglu rimane pienamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase, l'Inter e la lotta per lo scudetto".

Vicenda chiusa? In realtà il punto verrà fatto a fine stagione, riporta il quotidiano. Di certo quest'anno, quando è stato a disposizione, Calhanoglu si è dimostrato un elemento fondamentale. E' arrivato in doppia cifra di gol, anche a Como ha servito l'ennesimo assist da calcio piazzato. Si è però anche fermato diverse volte per problemi muscolari. Chivu stima molto il calciatore e vorrebbe continuare ad averlo in rosa, ma andrà gestita anche la questione della scadenza fino al 2027. Da qui la possibilità di un rinnovo o di arrivare direttamente al termine naturale del contratto.