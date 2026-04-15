Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, intervenuto nel corso della prima edizione del Luiss Sport Forum al tavolo “Sport, infrastrutture e sviluppo sostenibile" ha parlato nel dettaglio del progetto Juventus Stadium. Facendo anche riferimento al tema della sicurezza, sempre in primo piano quando si parla di stadi: "Adesso lo stadio ormai ha più di 10 anni, quindi si investe per renderlo moderno. Tra questi aspetti c’è il tema della sicurezza: noi come Juventus applichiamo il concetto di gradimento per chi non si comporta bene. E con questo sistema e grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine la curva è stata bonificata: a noi è successo anni fa quello che sta capitando ora altrove e siamo intervenuti".

Ferrero evidenzia inoltre come la realizzazione dello Stadium abbia portato effetti benefici all'intera area della Continassa: "La costruzione dello stadio è stato un elemento per cercare di rigenerare un’intera area, tra l’altro un’area di periferia, per certi versi anche abbandonata: invece adesso quest’area è stata completamente rigenerata. La differenza è quella: prima il Delle Alpi era solo lo stadio, con l’Allianz c’è pure tutto quello che ruota attorno, in modo da poter far vivere ai tifosi lo stadio al di là della partita. Abbiamo costruito quello che è il centro medico della Juventus, quello dove sono stati anche di recente curati dei grandi atleti italiani, il museo della Juventus che attira tifosi, ma pure turisti anche dall’estero: tutto questo evidentemente ha creato un continuo passaggio di persone e porta a risultati virtuosi".