E' arrivato questa mattina il dispositivo del Giudice Sportivo della Lega Serie A in vista della prossima giornata di campionato. Per Inter-Cagliari diventa quindi ufficiale la squalifica di Petar Sucic, ammonito per comportamento scorretto (quinta sanzione) nel corso di Como-Inter.

Sempre in ottica nerazzurra sono stati diversi i giocatori ammoniti che "salgono" nella somma delle sanzioni. Hakan Calhanoglu è arrivato alla settima sanzione, Carlos Augusto alla sesta, Manuel Akanji alla quarta (entra in diffida), Francesco Acerbi alla terza, Piotr Zielinski alla seconda, Ange-Yoan Bonny alla prima.

Per quel che riguarda le sanzioni più dure, due giornate di squalifica e ammenda di 10mila euro a Berardi (Sassuolo) "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto". Nella stessa gara, una giornata e 5mila euro a Ellertsson (Genoa) "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra".