Agustín Alayes, manager dell'Estudiantes, ha confermato che il club sta valutando l'esercizio dell'opzione di acquisto di Tomás Palacios, i cui diritti appartengono all'Inter. La dirigenza del Pincha non considera remota l'ipotesi di investire 6,5 milioni di euro per l'acquisto definitivo del difensore, arrivato a gennaio in prestito per tutto il 2026 e a confermarlo è lo stesso Alayes, che in un'intevista ad Atentos Pinchas, canale Youtube dedicato alle vicende del club di La Plata, ha rivelato che sono in corso colloqui interni alla Segreteria Tecnica e con i dirigenti per valutare l'esercizio dell'opzione di acquisto per il calciatore.

Queste le parole di Alayes: "L'opzione è molto costosa, 6,5 milioni di euro. Però pensiamo di poterla esercitare entro dicembre. L'analisi prende in considerazione non solo l'aspetto sportivo, ma anche quello economico. Ne abbiamo parlato con tutti; non è un'ipotesi azzardata pensare di poterlo acquistare e rivendere. Possono succedere molte cose da qui alla fine dell'anno".