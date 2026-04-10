Durante la puntata di 'Viva el Futbol', Lele Adani ha voluto ricordare Mircea Lucescu, tecnico romeno che si è spento all'età di 80 anni martedì scorso: "Ovunque sarà tramanderà la sua passione e la sua visione. Lo inserisco tra i profeti del calcio, ed è una cosa riconosciuta all'unanimità - le parole dell'ex difensore che ha lavorato con Lucescu al Brescia -. Era un allenatore moderno 30 anni fa, al di là del fatto che ho esordito con lui in Serie A. Mi ha fatto vedere delle cose che non credevo si potessero fare in campo. Ad esempio, interpretare il ruolo di difensore in una maniera distaccata dall'avversario. L'altro giorno ho sentito dire a Luis Enrique che il suo sogno è avere venti giocatori in grado di fare tutti i ruoli, vi assicuro che Lucescu allenava così".