Luca Adornato, Brand & Marketing Director di FC Internazionale Milano, presenta la capsule collection frutto della partnership tra il club nerazzurro, Sony Music e Pink Floyd per celebrare il 50esimo anniversario della pubblicazione del mitologico album 'Wish You Were Here': “Questa collaborazione rappresenta pienamente la nostra visione: rendere l’Inter un brand capace di dialogare in modo autentico con mondi diversi, creando prodotti ed esperienze che, partendo dal calcio, ci permettano di dialogare con un pubblico più ampio. La musica è parte integrante della nostra identità e, negli anni, abbiamo costruito un percorso che ci ha resi sempre più protagonisti in questo ambito. La collaborazione con i Pink Floyd, una delle band che ha scritto la storia della musica mondiale, segna una tappa fondamentale di questa evoluzione”.

Parla anche Luca Fantacone, Catalogue Director Sony Music Italy: “La musica e il calcio spesso si connettono in modo sorprendente e ciò che lega Pink Floyd, Inter e Sony ne è una brillante dimostrazione. È un onore per Sony Music Italy celebrare la legacy di una band immortale e di uno storico club attraverso una collaborazione unica nel suo genere”.