Lo Schalke 04 non cambierà il proprio stemma societario. La garanzia arriva direttamente dal numero uno del club di Gelsenkirchen, il presidente Matthias Tillmann, che nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sports Deutschland difende la propria convinzione facendo riferimento anche ai casi di Juventus e Inter, che negli ultimi anni hanno varato un'operazione di restyling del proprio brand: "Per noi non è un problema. Juventus e Inter, ad esempio, lo hanno fatto di recente, ma a quanto ho capito, l'idea alla base è quella di avere un logo più chiaro per una migliore visibilità nell'era dei social media. Noi non abbiamo questo problema".
Cosa porta Tillmann a questa certezza? "Il nostro logo è perfettamente adatto. Abbiamo apportato piccole modifiche in passato, ma l'essenza non è cambiata in modo significativo. Sono contento del logo e penso che lo siano anche i tifosi, quindi dovremmo mantenerlo", ha spiegato Tillmann.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:22 Desailly: "Bastoni non è nemmeno la metà di Maldini". E punge pure Leao
- 17:09 Schalke 04, il pres. Tillmann: "Non cambieremo logo, non abbiamo il problema di Inter e Juve"
- 16:59 videoThuram segna il gol del 2-1 a Como. E la RefCam di Massa coglie l'urlo di Dumfries
- 16:48 Zille: "Contatto Ndicka-Bisseck in onda settimane dopo? Ecco perché"
- 16:38 Barcellona, Laporta torna alla carica: "Presenteremo un altro ricorso"
- 16:27 Ambrosini applaude l'Inter: "Vince con merito". Poi bacchetta Sommer
- 16:16 Inter a Perth in estate, la vicepremier del Western Australia: "Che opportunità per i tifosi. Lo sono anche io"
- 16:06 Caressa: "Chivu bravo e intelligente. E in conferenza stampa sta anche diventando un po' parac..o"
- 15:55 Zone grigie, supercazzole, invenzioni: dal derby in poi decisioni monodirezionali ai danni dell'Inter
- 15:44 Marello, la strada è tracciata: il riscatto dall'Udinese prevede anche dei bonus per 3-4 milioni
- 15:33 Fabregas: "Il 2-2 di Thuram? Magari Rudiger sparava la palla lontana e arrivava dopodomani"
- 15:23 Fontana: "Per il 2036 un nuovo stadio a Milano dovremo averlo. Olimpiadi, ecco come nasce tutto"
- 15:11 O Jogo - Anche l'Inter su Richard Rios. Ma il Benfica ha le idee chiare
- 15:02 Qui Cagliari - Ancora personalizzato per Pavoletti. Domani niente conferenza per Pisacane
- 14:52 Carlo Molfetta: "Lautaro in panchina a Como presenza fondamentale. Vicino a Bastoni, spero resti"
- 14:42 Klinsmann: "L'Italia ha toccato il punto più basso, ora facce nuove. Coinvolgiamo Del Piero e Grosso"
- 14:31 L'Inter valuta Fort come contropartita per Bastoni. Il presente del giocatore però si chiama Atletico Madrid
- 14:20 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 14:12 Aleksandar Stankovic, l'Inter ha le idee chiare: resta da valutare solo il percorso sportivo futuro
- 14:03 Bastoni-Barça, nuovi contatti con l'Inter nelle ultime settimane. E ora spunta una possibile contropartita
- 13:55 Matteoli: "Trasferta proibitiva per il Cagliari, Inter corazzata. Ma le partite vanno giocate"
- 13:45 Sky - Nessun recupero per Chivu: Lautaro e Bisseck saranno assenti anche col Cagliari
- 13:35 A Torino è già febbre Inter: annunciati già circa 20 mila spettatori
- 13:24 Carlos Augusto mette in standby ogni discorso sul rinnovo con l'Inter
- 13:13 Festa: "Il Cagliari deve andare a San Siro spavaldo e con la chiara idea di poter vincere"
- 13:03 Grave infortunio per Ekitike, niente Mondiale. Aumentano le chance di Thuram
- 12:52 Ferrero, pres. Juve: "Abbiamo vissuto con le curve quello che capita ora altrove. E siamo intervenuti"
- 12:41 Inter x Pink Floyd, il Brand Director nerazzurro Adornato: "Il nostro è un brand che dialoga con mondi diversi"
- 12:30 Qui Cagliari - Pisacane senza tre giocatori, ma c'è ampia scelta davanti
- 12:20 Nuovi accordi commerciali, la UEFA incasserà oltre un miliardo di euro. Più soldi per chi partecipa alla UCL
- 12:10 Serie A, 34esima giornata: Marchetti sarà l'arbitro di Inter-Cagliari, al VAR ci sarà Meraviglia
- 12:00 videoINTER-CALHANOGLU: STIPIC parla chiaro. E c'è un intreccio di MERCATO con un OBIETTIVO di AUSILIO
- 11:55 Romano: "Marotta vuole accelerare il rinnovo di Chivu. E il tecnico ribadisce le richieste sul mercato"
- 11:45 Vigilia di Inter-Cagliari, Chivu in conferenza stampa ad Appiano: l'orario dell'appuntamento
- 11:30 Inter x Pink Floyd, nasce la capsule per i 50 anni di 'Wish You Were Here'. Venerdì a San Siro esperienza ad hoc
- 11:16 TS - Inzaghi, panchina a rischio ma è in lizza per la nazionale. Con un altro ex interista
- 11:02 CdS - Classifica marcatori, Lautaro può emulare Vialli: non accade dal '91 che...
- 10:48 Corsera - Bastoni, servono 70 milioni per convincere l'Inter. C'è un erede naturale già pronto
- 10:34 Giudice sportivo, ufficiale la squalifica per un nerazzurro verso Inter-Cagliari
- 10:20 TS - Rinnovo Calhanoglu con cifre al ribasso? Stipic vuole portare a Milano un altro suo assistito (già individuato)
- 10:06 Capello sulla Nazionale: "Blocco Inter poco nutrito. Ho un consiglio per il futuro ct"
- 09:52 CdS - Inter-Cagliari, due assenti sicuri e uno spiraglio per Bisseck: il notiziario
- 09:38 CdS - Calhanoglu-Inter, discorsi rimandati a fine stagione: tutti i fattori sul tavolo
- 09:24 Pazzini: "Thuram sacrificabile? Dipende da due fattori". Poi si spende in difesa di Esposito
- 09:10 CdS - Inter, torna l'ipotesi Leoni: il fattore Chivu e la formula da trovare
- 08:56 CdS - Senza Lautaro, l'Inter si affida agli altri leader: quattro senatori determinanti al Sinigaglia
- 08:42 CdS - Muharemovic non convinto dalla Juve. Trattativa impostata con l'Inter: i dettagli
- 08:28 Mazzola: "Lautaro a vita, può superare Meazza. Chivu, quanti meriti. E su Bastoni..."
- 08:14 GdS - Chivu, nuovo peso sul mercato dell'Inter. E ci sono già due nomi pronti
- 08:00 GdS - Chivu-Inter, per il rinnovo serve... l'aritmetica. Cifre e termini impostati: i dettagli
- 00:00 Incompetenza da prendere a calci in c**o
- 23:56 Toni: "Di Esposito mi piace come reagisce alle critiche. Thuram? Un mese fa era il più scarso..."
- 23:41 La RAI definisce la squadra per il Mondiale 2026: in campo anche Adani e Stramaccioni
- 23:27 Milano-Torino-Genova olimpiche, Sala: "Progetto bipartisan, si fa sul serio. Servirà uno stadio"
- 23:12 Champions League, Atletico Madrid e PSG le prime semifinaliste: salutano Barcellona e Liverpool
- 22:58 Fassone: "Calcio italiano interessante per gli investitori. Qui le migliori opportunità per le infrastrutture"
- 22:44 A. Paganin: "L'Inter ha qualcosa in più. E la gestione di Chivu è stata fondamentale"
- 22:30 L'Estudiantes valuta il riscatto di Palacios. Il manager Alayes: "Potremmo prenderlo dall'Inter e poi..."
- 22:15 Calha sta bene all'Inter. L'agente chiude definitivamente la porta al Gala e offre un assist per il rinnovo
- 22:02 Abolizione del vincolo sportivo, parla Abodi: "Io non riesco a considerare i giovani un asset industriale"
- 21:47 Tornado Malen sulla Serie A: per i bookies l'attaccante della Roma può fare lo 'scherzo' a Lautaro
- 21:33 Simeone-Atletico Madrid, l'avventura continua: escluse le clausole d'uscita
- 21:19 Test con l'Inter per la Rappresentativa Under 15 LND: "Contiamo di mettere in mostra un numero più alto di talenti"
- 21:04 'Triplete! Mourinho, Moratti e un anno indimenticabile', dall'8 maggio nelle librerie
- 20:50 Malagò: "Presidenza FIGC sfida affascinante, ma servono riflessioni. La Serie A mi ha scelto perché..."
- 20:36 Diplomatici se non ci prendono a calci in c***o. Occhio al rigore di Como
- 20:22 INZAGHI SHOCK, fuori dalla CHAMPIONS e rischio ZERO TITULI: critiche in ARABIA! SCELTA SBAGLIATA?
- 20:08 De Laurentiis si tiene stretto Conte: "Lui in Nazionale? Il Napoli è anche una sua creatura, la ucciderebbe"
- 19:54 Serie A al rush finale, venerdì gli orari di Inter-Parma e del resto della 35esima giornata
- 19:39 I botta e risposta con Fabregas, il gesto con Dumfries: Chivu protagonista del BordoCam di Como-Inter