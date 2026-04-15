Lo Schalke 04 non cambierà il proprio stemma societario. La garanzia arriva direttamente dal numero uno del club di Gelsenkirchen, il presidente Matthias Tillmann, che nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sports Deutschland difende la propria convinzione facendo riferimento anche ai casi di Juventus e Inter, che negli ultimi anni hanno varato un'operazione di restyling del proprio brand: "Per noi non è un problema. Juventus e Inter, ad esempio, lo hanno fatto di recente, ma a quanto ho capito, l'idea alla base è quella di avere un logo più chiaro per una migliore visibilità nell'era dei social media. Noi non abbiamo questo problema".

Cosa porta Tillmann a questa certezza? "Il nostro logo è perfettamente adatto. Abbiamo apportato piccole modifiche in passato, ma l'essenza non è cambiata in modo significativo. Sono contento del logo e penso che lo siano anche i tifosi, quindi dovremmo mantenerlo", ha spiegato Tillmann.