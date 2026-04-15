C'è anche il nome di Aleksandar Stankovic nell'ultimo aggiornamento video sulle idee di mercato dell'Inter fornito da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Confermata la volontà da parte del club nerazzurro di riportare a casa il talento attualmente al Club Brugge dove è diventato uno degli uomini chiave della squadra di Ivan Leko grazie ai suoi numeri e alla sua costanza di rendimento. L'Inter verserà i 23 milioni di euro previsti nella clausola di recompra fissata coi belgi, poi si vedrà quello che sarà il percorso sportivo da far fare al figlio d'arte.