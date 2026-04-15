Arrivano aggiornamenti importanti da Matteo Moretto sulla questione Alessandro Bastoni-Barcellona. Nonostante da più parti trapeli la ferrea convinzione dell'Inter di tenere il suo difensore valutando solo offerte molto pesanti, dal canale Youtube di Fabrizio Romano si rilanciano le ambizioni del club blaugrana, fresco di eliminazione dalla Champions League. Bastoni, premessa doverosa, è concentrato su questo finale di stagione con l'Inter da chiudere al meglio; ma i contatti in questi mesi ci sono stati e nelle ultime settimane i club hanno cominciato anche a studiare le mosse e analizzare i numeri per capire come procedere.

La grande novità è rappresentata dalla presenza di una potenziale contropartita da inserire nella trattativa, un calciatore che all'Inter piace molto: si tratta di Hector Fort, terzino destro classe 2006 al momento in prestito all'Elche partito fortissimo in stagione con un gol e due assist in nove presenze prima che un problema alla spalla lo frenasse per lungo tempo. Si tratta di un calciatore tra i più promettenti dell'ultima nidiata del vivaio del Barça, col quale vanta un contratto fino al 2029. Fort piace, l'Inter lo monitorava già anni addietro e potrebbe essere tenuto in considerazione nel momento in cui venisse imbastita una trattativa concreta, che potrebbe essere imperniata su una base fissa molto importante alla quale aggiungere uno o due giocatori da scambiare. Una volta raggiunti i rispettivi obiettivi, i due club cominceranno a ragionare serenamente sull'operazione.