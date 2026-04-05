"Mi chiamano tutti Pelé fin da quando sono piccolo, è un soprannome che mi piace", ha detto Vítor Hugo Gomes Passo, soprannominato appunto Pelé. "Il primo a chiamarmi così è stato uno dei miei primi allenatori: ero il più piccolo in squadra, ma ero abbastanza bravo e segnavo tanti gol, lui per questo diceva che sembravo quasi Pelé" come ha raccontato al Match day Programme di Inter-Roma.

L'Inter era il mio sogno:

"L'Inter era la squadra che più di tutte mi faceva sognare quando ero piccolo, per me arrivare a Milano significava realizzare il sogno di un bambino. Ammiravo da sempre giocatori come Ronaldo, Veron, Zanetti e all'improvviso ho avuto la possibilità di giocare con tanti di loro. Ancora oggi seguo tanto l'Inter e vado a vederla quando ne ho la possibilità".

Il giorno più bello:

"Vincere lo Scudetto è stato il momento più bello del mio anno all'Inter. Mi ricordo la partita di Parma: pioveva a dirotto e la gara stava diventando difficile, anche perché pure loro avevano bisogno di vincere per salvarsi. Mi ricordo che ero in panchina e non vedevo l'ora di entrare, avevo una gran voglia di vincere. Quel giorno è stato incredibile: tornati a Milano abbiamo festeggiato con i tifosi, volevamo vincere anche per loro".