Urbano Cairo sta valutando la cessione del Torino dopo 21 anni. E per trovare il nuovo potenziale acquirente ha deciso di affidarsi all'esperienza di Marco Fassone. Secondo Tuttosport, infatti, l'ex dirigente di Napoli, Inter, Juve e Milan, ha avuto i primi contatti col patron granata già ad autunno del 2024, colloqui andati avanti anche a inizio 2025. L'obiettivo è quello di lanciare il dossier granata sul mercato orientale e anche nordamericano, che come detto sono i territori in cui si muove bene il dirigente pinerolese. Anche se la situazione geopolitica al momento è abbastanza delicata, la storia passata e le possibilità di crescita (soprattutto sul lato infrastrutturale con la questione Olimpico Grande Torino) fanno sì che il club di Cairo possa essere considerato molto appetibile per uomini d’affari italo-americani, gruppi di investitori o fondi di investimento nordamericani.

Secondo La Stampa, in tal senso Fassone avrebbe già trovato un possibile soggetto interessato: trattasi di Arlington Family Offices, società dell’Alabama di consulenza finanziaria e grandi investimenti, che nel 2020 si interessò già a un club italiano come la Sampdoria, senza però portare avanti nessuna trattativa.