Restano gravi le condizioni di salute di Mircea Lucescu, colpito da infarto venerdì scorso, proprio mentre stava per essere dimesso dall'Ospedale Universitario di Bucarest, dove era arrivato dopo il malore accusato mentre stava svolgendo una riunione tecnica con la Nazionale romena.

In queste ore di grande apprensione, la Federcalcio romena ha voluto dedicare un pensiero toccante all'ex ct: "Nel calcio ci sono momenti in cui il punteggio non conta più e l'unica vittoria per cui lottiamo è la vittoria della vita - si legge nel post pubblicato su Facebook -. Oggi è uno di quei momenti e i nostri pensieri, di tutti noi, vanno all'uomo che ha plasmato destini, costruito generazioni e portato la Romania sulla mappa del calcio mondiale. Siamo una squadra, un cuore, e questo cuore oggi batte per te! Vogliamo poterti trasmettere tutta l'energia e la forza di cui hai bisogno. Forza, signor Lucescu!".