"Edin Dzeko sarà indisponibile per un periodo indefinito". Lo ha annunciato lo Schalke 04, a qualche giorno dall'infortunio accusato dall'ex attaccante dell'Inter sul finire della finale playoff tra la Bosnia e la Nazionale italiana, a Zenica.

"Il suo rientro in campo in questa stagione dipenderà dai progressi del suo recupero", si legge nel bollettino pubblicato dal club tedesco su X.