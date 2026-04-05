Ivan Perisic mette in carniere il suo quinto titolo nazionale. Grazie alla vittoria per 4-3 contro l'Utrecht, e al contemporaneo pareggio per 0-0 tra Feyenoord e Volendam, il PSV Eindhoven è infatti diventato aritmeticamente campione dei Paesi Bassi per la 27esima volta nella propria storia, la terza consecutiva. Dopo 29 giornate, il PSV ha accumulato 71 punti, un distacco nettamente superiore a quello delle avversarie. Il Feyenoord, secondo in classifica, segue con 54 punti, a 17 punti di distanza. Con cinque partite ancora da disputare, questo distacco non potrà più essere colmato.

Il PSV Eindhoven supera così anche il primato di campione nazionale più precoce della Eredivisie, che apparteneva proprio alle Lampadine che nel 1978 vinsero il campionato già l'8 aprile. Martedì, la squadra del PSV verrà omaggiata a Stadhuisplein, a Eindhoven.