L’attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny analizza così a Inter TV la sfida vinta oggi contro lo Slavia Praga: “Tre punti, continuità e gioia. Queste le tre parole di questo match. Sono felice di aver vinto ancora, continuiamo a lavorare sulla nostra forma e a prendere minuti, andiamo avanti così.

Giocare una competizione del genere è un sogno per ogni bambino ed è ancora più bello a San Siro con la maglia dell’Inter”.