Marcus Thuram, MVP di Inter-Slavia Praga, si è fermato a commentare brevemente il risultato ottenuto ieri sera contro la squadra ceca anche ai microfoni di Sport.tv, dove il Tikus ha allentato immediatamente la pressione: "Dove può arrivare questa Inter? Non lo so, dobbiamo solo rimanere concentrati, partita dopo partita. Siamo solo all'inizio della stagione, c'è ancora tanto da fare. Ma siamo in un buon momento, dobbiamo continuare a lavorare".

Nuovo allenatore, come ti trovi con Chivu?

"Mi trovo benissimo. Cosa mi ha chiesto? Di essere me stesso come ho sempre fatto e di aiutare la squadra".

Ancora una volta protagonista oggi. Ti ha già detto qualcosa?

"No, non abbiamo ancora parlato, sono venuto direttamente qui dal campo".