Marcus Thuram, MVP di Inter-Slavia Praga, si è fermato a commentare brevemente il risultato ottenuto ieri sera contro la squadra ceca anche ai microfoni di Sport.tv, dove il Tikus ha allentato immediatamente la pressione: "Dove può arrivare questa Inter? Non lo so, dobbiamo solo rimanere concentrati, partita dopo partita. Siamo solo all'inizio della stagione, c'è ancora tanto da fare. Ma siamo in un buon momento, dobbiamo continuare a lavorare".
Nuovo allenatore, come ti trovi con Chivu?
"Mi trovo benissimo. Cosa mi ha chiesto? Di essere me stesso come ho sempre fatto e di aiutare la squadra".
Ancora una volta protagonista oggi. Ti ha già detto qualcosa?
"No, non abbiamo ancora parlato, sono venuto direttamente qui dal campo".
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 15:16
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
CF - Inter, salgono i ricavi minimi in Champions dopo le prime due vittorie: nelle casse nerazzurre almeno 55 mln
Thuram: "Non so dove possiamo arrivare, siamo all'inizio. Ma è un buon momento e con Chivu sto benissimo"
Angolo Tattico - Acerbi si prende lo spazio lasciato libero, Thuram disegna calcio: le chiavi di Inter-Slavia Praga
Koné: "Positivo l'interesse dell'Inter, ma la trattativa non dipendeva da me. Sommer e Thuram mi hanno detto che..."
L'Inter di Chivu si svela alla prima di Champions a San Siro: squadra che vince si cambia. Ma Lautaro è insostituibile
Chivu in conferenza: "Tre gol non sono pochi, felice per non averne presi. Frattesi aveva problemi allo stomaco"
Chivu a Sky: "Ecco perché i cambi, nei giudizi serve equilibrio. Thuram? Dice che è un crampo, domani accertamenti"
Inter, di tutto di più. I nerazzurri fanno ciò che vogliono con lo Slavia Praga, finisce 3-0 una gara senza storia
Marotta: "San Siro, ora inizia un percorso arduo. Bilanci top per prendere Mbappé? Sarebbe una pazzia"
Altre notizie
Mercoledì 01 ott
- 16:54 Pandev ricorda quando Mourinho disse a Eto'o: "Se fai il terzino vinciamo la Champions"
- 16:48 Sala: "Nuovo San Siro, a Inter e Milan sto dicendo di correre. Non so a che punto sia il progetto"
- 16:40 È ancora Thuram il Player of the Match: "Il suo atletismo ha distrutto la strategia dello Slavia"
- 16:26 Bonny: "Abbiamo tutti lo spirito giusto, che si parta dall'inizio o dalla panchina. Ecco cosa ci ha detto Chivu"
- 16:12 Zielinski: "Chivu è fortissimo nella parte tattica e mentale. L'Inter deve avere la consapevolezza di essere forte"
- 16:00 CF - Inter, salgono i ricavi minimi in Champions dopo le prime due vittorie: nelle casse nerazzurre almeno 55 mln
- 15:58 Chivu: "Sono sereno perché ho una squadra di uomini per bene che mi fa stare tranquillo con ciò che fa"
- 15:44 Dumfries: "Ogni vittoria è importante in questa Champions. Dobbiamo essere questa Inter in ogni gara"
- 15:30 Agustina rivela: "La carriera di Lautaro? Nel 2021 c'è stato un momento molto duro. Ci sentivamo come se avessimo perso tutto"
- 15:25 Sky - Previsti per il tardo pomeriggio di oggi gli esami di Thuram: verdetto atteso in serata
- 15:16 Thuram: "Non so dove possiamo arrivare, siamo all'inizio. Ma è un buon momento e con Chivu sto benissimo"
- 15:02 UFFICIALE - Sensi riparte da Cipro: l'ex Inter è un nuovo giocatore dell'Anorthosis Famagosta FC
- 14:48 CF - Inter, lo stipendio di Luis Henrique salirà negli anni: cifre e dettagli di ingaggio e bonus
- 14:34 Lautaro sempre in gol nelle ultime sette edizioni di Champions League: solo altri due insieme al Toro
- 14:20 Due su due e tre punti. Dumfries esulta: "Buon inizio della nostra stagione di Champions"
- 14:06 Mosconi: "Indossare la maglia dell'Italia è un onore e un dovere. Faremo un gran Mondiale"
- 13:52 Riva, Ass. Sport di Milano: "San Siro ci riempie il cuore, ma Inter e Milan meritano un impianto d'eccellenza"
- 13:38 videoThuram, in mixed come in campo: con la filosofia del sorriso. Che leggerezza non è superficialità
- 13:24 Angolo Tattico - Acerbi si prende lo spazio lasciato libero, Thuram disegna calcio: le chiavi di Inter-Slavia Praga
- 13:10 CF - Sucic, all'Inter uno stipendio di 1,5 mln a stagione. Nell'accordo anche diversi bonus
- 12:56 CF - Quanto guadagna Akanji all'Inter? Le cifre ufficiali tra contratto, ingaggio e bonus
- 12:42 Il Podcast di FcIN - L'analisi di Inter-Slavia Praga: vittoria netta ma ora va risolta la questione Curva Nord
- 12:28 Slavia Praga, Stanek: "Ecco cosa è successo nel primo tempo, meglio la ripresa"
- 12:14 Corsera - San Siro, prime conseguenze dopo il sì: Scavuzzo può restare all'Urbanistica
- 12:00 CdS - Inter, un filotto che va oltre ai risultati: ormai è chiara l'identità di squadra
- 11:45 Slavia Praga, Kusej: "Contro l'Inter come una lezione universitaria. Livello diverso dal nostro"
- 11:30 GdS - Nuovo San Siro, tutto ciò che c'è da sapere: i prossimi passi, l'inizio dei lavori, i "resti" del vecchio stadio
- 11:16 GdS - Lautaro da record: a segno con l'Inter per sette Champions di fila
- 11:02 In CHAMPIONS solo CONFERME, la strada è TRACCIATA: giocatori RIGENERATI. THURAM da valutare
- 10:48 Scaroni: "San Siro? Finito solo il primo tempo. Nessuna speculazione: non venderemo a breve termine"
- 10:34 Slavia Praga, Vlcek: "La Champions è un sogno, ma l'Inter ci ha fatto capire una cosa"
- 10:20 Koné: "Positivo l'interesse dell'Inter, ma la trattativa non dipendeva da me. Sommer e Thuram mi hanno detto che..."
- 10:06 Curva Nord, striscione fuori dal Meazza: "Luci a San Siro non le spegneremo mai"
- 09:52 TS - Lautaro, i record europei si avvicinano. E anche tra gli all-time ci sono due posizioni nel mirino
- 09:38 TS - Inter-Slavia Praga, volano i 7 e niente insufficienze. Quattro titolari si fermano al 6
- 09:24 TS - Fort San Siro, 14 vittorie nelle ultime 17 in casa. E Chivu, per la prima volta...
- 09:10 Pagelle CdS - Lautaro 8, stupisce Zielinski. Non ci sono bocciature
- 08:56 Moviola GdS - Poco lavoro per Kavanagh: cartellini tutti giusti
- 08:42 GdS - Ansia Inter: Thuram rassicura tutti, ma la coscia sinistra preoccupa. Oggi gli esami chiariranno meglio la situazione
- 08:28 Pagelle GdS - Lautaro al top, Calhanoglu è tornato. Un solo bocciato
- 08:14 GdS - Inter, in Champions tutto bellissimo. Ma solo per il momento. Rispetto a Inzaghi...
- 08:00 L'Inter di Chivu si svela alla prima di Champions a San Siro: squadra che vince si cambia. Ma Lautaro è insostituibile
- 00:20 videoInter-Slavia Praga 3-0, Tramontana: "Partita dominata, grande prova di squadra. Calha incontenibile"
- 00:17 Dumfries a Sky: "Bella azione di Thuram, sono contento di aver segnato"
- 00:08 Bisseck, ritorno dal 1' in grande spolvero: "Bella vittoria di squadra, trust the process"
- 00:01 Dumfries a ITV: "Ogni partita è importante, bisogna vincere. Felice per aver segnato, grazie a Thuram"
- 00:00 Il concetto di Inter 'dominante' è sempre più chiaro
Martedì 30 set
- 23:58 videoZielinski in mixed: "Stiamo lavorando bene, Lautaro fondamentale. Disponibile a giocare da regista se serve"
- 23:55 Zielinski a ITV: "Posso fare più gol e assist, sicuramente quest'anno arriveranno"
- 23:55 Inter-Slavia Praga, la moviola - Kavanagh arbitra all'inglese e fischia poco. Un episodio lascia qualche dubbio
- 23:52 Bonny a ITV: "Un sogno giocare questa competizione, poi a San Siro con l'Inter..."
- 23:50 Mourinho: "Chelsea-Inter fu un passo gigantesco verso la Champions. Juve? A Torino non sarò accolto come a Londra"
- 23:48 Chivu in conferenza: "Tre gol non sono pochi, felice per non averne presi. Frattesi aveva problemi allo stomaco"
- 23:43 videoCalhanoglu esce zoppicante da San Siro: "Sto bene, solo una botta". Poi lo sfottò a Zielinski
- 23:38 Slavia Praga, Trpisovsky in conferenza: "Inter superiore, noi non abbiamo dato fastidio. Stanek? Gli errori capitano"
- 23:36 Thuram a ITV: "Mi sento bene. L'assist o il tacco per Bastoni? Difficile, ma dico il secondo"
- 23:32 Bonny a Sky: "Siamo l'Inter, come ogni anno giochiamo per arrivare in fondo a tutte le competizioni"
- 23:30 Chivu a Sky: "Ecco perché i cambi, nei giudizi serve equilibrio. Thuram? Dice che è un crampo, domani accertamenti"
- 23:28 Chivu a ITV: "Competizione importante, l'Inter l'ha trattata come tale. Testa alla Cremonese"
- 23:24 Zielinski a Sky: "Vogliamo vincere qualcosa. Abbiamo le qualità per arrivare in fondo in tutte le competizioni"
- 23:16 Thuram a Sky: "Infortunio? Penso sia una piccola cosa. Stasera gara seria, in Champions percorso lunghissimo"
- 23:14 Champions League, i risultati della serata: Atletico a valanga, Mourinho sconfitto da Maresca. Ko per il Liverpool
- 23:00 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-SLAVIA PRAGA: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:59 Inter-Slavia Praga, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:57 Inter-Slavia Praga, le pagelle - Acerbi da trequartista, Lautaro in estrema sintesi. Zielinski d'altri tempi
- 22:54 Inter, di tutto di più. I nerazzurri fanno ciò che vogliono con lo Slavia Praga, finisce 3-0 una gara senza storia
- 22:53 Inter-Slavia Praga, Fischio Finale - È ancora festa nella San Siro europea. Slavia battuto 3-0: Chivu fa due su due
- 22:08 Inter-Slavia Praga, oltre 60 mila presenze al Meazza
- 20:40 Champions League, l'Atalanta batte il Bruges in rimonta. Pokerissimo del Real Madrid ad Almaty
- 20:34 Marotta: "San Siro, ora inizia un percorso arduo. Bilanci top per prendere Mbappé? Sarebbe una pazzia"