MVP della giornata in Champions League, l’attaccante nerazzurro Marcus Thuram analizza così il successo contro lo Slavia Praga: “Era importante, era la seconda partita e la prima in casa. Non abbiamo preso gol ed è stata una bella serata per noi.

Come sto? Mi sento bene, la squadra sta cominciando a sentirsi bene ed è meglio per l’Inter. Meglio l’assist o il tacco per Bastoni? Difficile, ma alla fine scelgo il colpo di tacco”.